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Молодой человек упал с 12 этажа в Екатеринбурге и остался жив
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Молодой человек упал с 12 этажа в Екатеринбурге и остался жив

24 марта 2017, 13:10Происшествия
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