Жители села Большая Лая спасли свои дома от огня
24 апреля 2012, 08:26ПроисшествияОльга
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Как рассказал ИА «Все новости» очевидец и непосредственный участник обороны Владислав Волынский, в воскресенье днем кто-то поджег траву на поле. Ветром огонь моментально раздуло, и он стал с нескольких сторон подступать к жилью.
Как отметил очевидец, пожарные очень оперативно приехали по вызову. Им помогали местные жители.
Общая площадь травяного пожара в Большой Лае составила 200 квадратныхметров. Весенние палы травы превращаются в настоящую эпидемию. Только занеделю в пригороде Нижнего Тагила произошло 32 возгорания. Во всехслучаях огнеборцам удалось отстоять жильё, и никакого ущерба горящаятрава не нанесла.
Как ожидается, особый противопожарный режим может бытьвведен в Свердловской области 28 апреля. Он предусматривает ведение мер пожарной безопасности: отмену охоты иполный запрет на посещение лесных массивов свердловчанами.
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