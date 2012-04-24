Жители села Большая Лая спасли свои дома от огня

Как отметил очевидец, пожарные очень оперативно приехали по вызову. Им помогали местные жители.

Общая площадь травяного пожара в Большой Лае составила 200 квадратныхметров. Весенние палы травы превращаются в настоящую эпидемию. Только занеделю в пригороде Нижнего Тагила произошло 32 возгорания. Во всехслучаях огнеборцам удалось отстоять жильё, и никакого ущерба горящаятрава не нанесла.