60-летний тагильчанин объявлен в розыск: его разыскивает бывшая жена

В Нижнем Тагиле продолжаются поиски пропавшего 60-летнего мужчины. В ноябре 2016 года он отправился на работу из дома на Вые и не вернулся. С заявлением о его пропаже обратилась в полицию бывшая жена, сообщает МУ МВД Нижнего Тагила.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудникам полиции удалось выяснить, что в то время, когда Александр Васильевич Перминов пропал, он находился в отпуске. По неизвестным причинам родным мужчина этого не сообщил.

Также установлено, что в последний раз пропавшего видели в поселке Волчевка. Далее его следы теряются. О местонахождении пропавшего тагильчанина ничего не известно.

Приметы Перминова Александра: рост 190 см, худощавый, темные короткие волосы, густые прямые брови, длинный прямой нос, карие глаза. В день исчезновения был одет в коричневую куртку, темные брюки и кроссовки.

Полиция обращается за помощью в розыске гражданина. Тем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Перминова Александра, просьба сообщить в дежурную часть полиции №16 либо по телефону «02».