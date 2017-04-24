Тело жестоко убитого молодого человека было найдено в Свердловской области
24 апреля 2017, 08:30Происшествия
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Недалеко от посёлка Уральский в лесу местные жители обнаружили труп мужчины.
По словам очевидцев, это молодой человек лет 20-ти. У него на теле множество ножевых ранений. Более того, его труп пытались сжечь.
В настоящее время устанавливается личность погибшего.
Местные сотрудники полиции и следователи в курсе дела, но информацию не распространяют. В СК РФ по региону жуткую находку не подтвердили и не опровергли, пишет E1.ru.
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