Труп маленького ребенка найден в мусоропроводе одного из тюменских домов (ФОТО)

По словам одной из жительниц дома, на вид ребенку было примерно 5 месяцев. Женщина также отметила, что утром сотрудники полиции опрашивали местных жителей, пытаясь установить личность матери.

В пресс-службе СК РФ по Тюменской области подтвердили информацию об инциденте, уточнив, что тело младенца нашли в промежутке между 01:00 и 04:00. Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщает «Мегатюмень».