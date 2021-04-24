Вчера, 23:15ПроисшествияФото: скриншот видео Е1.RU

Пешеходный мост упал под Екатеринбургом и парализовал движение на ЕКАД

Пешеходный мост упал под Екатеринбургом и парализовал движение на ЕКАД вечером 24 апреля. В результате обрушения конструкции никто не пострадал.

Трассу Екатеринбург — Серов перекрыл рухнувший пешеходный мост. Пока по неизвестным причинам он упал вечером 24 апреля в районе поворота на Ганину Яму, сообщили очевидцы происшествия Е1.

По словам водителей, им приходится резко тормозить из-за плохой видимости.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и представители прочих силовых структур и аварийных служб.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Причины обрушения пешеходного моста на ЕКАДе будут выяснять специалисты.

Напомним, в конце сентября 2020 года на Челябинском тракте пешеходный мост упал на КамАЗ и раздавил кабину водителя. Мужчина скончался от травм на месте.

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