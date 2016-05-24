Садовод с помидорами и капустой сорвал работу метро Екатеринбурга

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что накануне в 18:35 патрульные, обходя территорию, заметили бесхозный полиэтиленовый пакет, через который проглядывались коробки. Находка, высотой примерно в метр, лежала около банкомата на одной из центральных станций метрополитена.

Чтобы обеспечить безопасность граждан, полицейские приняли комплекс мер: перекрыли станцию, организовали безопасную зону. Машинистам была дана команда следовать без остановки на опасной станции. Из подземки эвакуировали 80 пассажиров, а также 12 работников метро. Правоохранители вызвали группу сапёров, однако их помощь не потребовалась.

Как оказалось, хозяином найденного пакета оказался 59-летний дачник. Мужчина вез к себе в сад рассаду овощей. Садовод ненадолго отошел по делам, а тяжелый пакет с саженцами оставил у банкомата. Забывчивого дачника уже опросили правоохранители. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В ведомстве обращаются ко всем свердловчанам: призывают их быть бдительными и не забывать свои вещи в людных местах. Этот случай наглядно показал, как простой пакет с рассадой, оставленный без присмотра, может стать причиной большого переполоха.