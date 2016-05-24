В Нижнем Тагиле из окна пятого этажа выпала девочка
24 мая 2016, 13:20ПроисшествияДенис Таратонов
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Вчера вечером в Нижнем Тагиле на улице Первомайская прохожие стали свидетелями того, как из окна 5 этажа выпала маленькая девочка. Она осталась жива, медики поставили предварительный диагноз — черепно-мозговая травма.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как редакции TagilСity.ru сообщили в полиции Нижнего Тагила, девочка живет вместе с бабушкой, которая на момент инцидента уснула:
О выпавшей из окна девочке в полицию и скорую помощь сообщили прохожие. Девочку воспитывает бабушка. Она, видимо, приняла лекарства и уснула, а девочка каким-то образом добралась до окна. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку этого происшествия рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе УМВД «Нижнетагильское».
Три дня назад аналогичный случай произошел в Екатеринбурге. Там пьяная мать не доглядела за 2-летним ребенком и тот выпал из окна третьего этажа. Сейчас ей грозит до года колонии.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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