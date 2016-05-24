В Нижнем Тагиле из окна пятого этажа выпала девочка

Как редакции TagilСity.ru сообщили в полиции Нижнего Тагила, девочка живет вместе с бабушкой, которая на момент инцидента уснула:

О выпавшей из окна девочке в полицию и скорую помощь сообщили прохожие. Девочку воспитывает бабушка. Она, видимо, приняла лекарства и уснула, а девочка каким-то образом добралась до окна. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку этого происшествия рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе УМВД «Нижнетагильское».