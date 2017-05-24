3-летний ребенок выпал с третьего этажа многоквартирного жилого дома в Екатеринбурге
24 мая 2017, 13:30Происшествия
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Еще один ребенок по недосмотру взрослых выпал из окна многоэтажного дома в уральской столице. Напомним, 21 мая полуторалетний малыш упал с 10-го этажа, но при этом выжил, получив перелом ключицы.
Сюжеты: Екатеринбург
Закрытую черепно-мозговую травму получил трехлетний ребенок, который выпал из окна третьего этажа жилого дома. В это время с ним в квартире находилась бабушка.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося: проводятся опросы, устанавливаются условия жизни семьи, где воспитывается ребенок, собирается другая информация по данному делу, сообщает РИА URA.RU.
Специалисты советуют, как уберечь детей от подобных трагических случаев.
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