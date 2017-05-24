Екатеринбурженка попала в рабство к сожителю в Турции
В посольство России в Турции поступила информация от екатеринбурженки, которая сообщила, что находится в Анкаре в заложниках у сожителя.
По предварительным данным, турок удерживает женщину и ее ребенка, препятствуя их вылету в Россию, пишет ZNAK. Женщина познакомилась с гражданином Турции в Екатеринбурге. Он предложил ей поехать к нему на родину. Там они совместно проживали какое-то время. У них родился ребенок.
Когда екатеринбурженка захотела вернуться в Россию, гражданский супруг и его семья стали удерживать ее в комнате, запрещая куда-либо выходить. У женщины отобрали документы и телефон, ей чудом удалось связаться с посольством.
Чтобы начать проверку по данному факту полиции Свердловской области необходимо получить заявление от родственников свердловчанки, пояснил руководитель пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
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