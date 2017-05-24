Екатеринбурженка попала в рабство к сожителю в Турции

По предварительным данным, турок удерживает женщину и ее ребенка, препятствуя их вылету в Россию, пишет ZNAK. Женщина познакомилась с гражданином Турции в Екатеринбурге. Он предложил ей поехать к нему на родину. Там они совместно проживали какое-то время. У них родился ребенок.