8 домов загорелись в посёлке под Серовом из-за порывистого ветра (ВИДЕО)

22 мая в посёлке Красный Яр под Серовом из-за порывистого ветра замкнуло провода линии электропередач, что привело к пожару в 2-х жилых и 6-ти нежилых домах.

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, для ликвидации прибыло 32 спасателя и 8 автоцистерн, сообщает «Комсомольская Правда Урал». Пожарным удалось остановить распространение огня и ликвидировать очаг возгорания. Во время пожара никто не пострадал.

20 мая во время грозы ветер сорвал крышу на здании Нижнетагильского драматического театра. Ремонтные работы продлятся до 11 июня.

Видео: «Комсомольская Правда Урал»