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Ранее судимый житель Кировграда нанёс смертельный удар собутыльнику из-за ревности
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ранее судимый житель Кировграда нанёс смертельный удар собутыльнику из-за ревности

24 мая, 09:30Происшествия
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