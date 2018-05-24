Ранее судимый житель Кировграда нанёс смертельный удар собутыльнику из-за ревности

Инцидент произошёл 19 мая 2018 года. Компания мужчин распивала алкоголь в одной из квартир по улице Мира. Помимо обвиняемого – хозяина квартиры – в жилище находился 33-летний товарищ.

В ходе посиделок у мужчин возник конфликт, поводом которого стала ревность. Гость приревновал свою возлюбленную к хозяину квартиры. Обвиняемый был возмущён претензией и с размаху ударил соперника кулаком по голове.

Пострадавший получил серьёзную травму головы, от которой скончался спустя несколько часов.

Хозяин квартиры вызвал скорую, затем на место приехали полицейские. Он установили, что ранее мужчина уже был судим. Его заключили под стражу.