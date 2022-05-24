Екатеринбуржцы заявили о бездействии коммунальщиков в устранении потопа

Целую неделю жители Екатеринбурга не могут добиться от управляющей компании устранения потопа, сообщает портал E1.
Тротуары улицы Малышева стали берегами холодной реки, исток которой бьёт из канализационного люка. По словам жильцов, они неоднократно вызывали коммунальщиков. Но протечку в центре города никто не устранил до сих пор.
Столько воды — в никуда... А ведь это утекают наши деньги. Мы платим за воду и за обслуживание труб,сообщает местная жительница
Тем временем, в «Водоканале» об аварии знают. Представители сообщают, что для её устранения требуется большой объём работ. Их длительность обусловлена тем, что ремонт проводится без отключения водоснабжения. И сделано это, в первую очередь, для удобства горожан.