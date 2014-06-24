В Нижнем Тагиле пропала 17-летняя девушка (ФОТО)
24 июня 2014, 09:35Происшествия
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В Нижнем Тагиле разыскивают несовершеннолетнюю девушку, воспитанницу детского дома №1, который находится по улице Кузнецкого, 12а.
19 июня Каткова Светлана Станиславовна 1997 года рождения в ночное время ушла в неизвестном направлении и не вернулась.
Приметы - рост 165-170 см, плотного телосложения, волосы черные, крашенные, длинные, глаза карие.
Просим Вас о какой-либо имеющейся информации о местонахождении несовершеннолетней Катковой Светланы сообщать по телефону:
- 97-60-32 (дежурная часть)
- 97-64-23 (отделение по делам несовершеннолетних)
- 97-64-75 (отделение по делам несовершеннолетних)
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