Мужчина с арбалетом задержан возле исправительной колонии в Тавде: он собирался передать родственнику мобильный телефон

По сообщению пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области, в комплекте с оружием у нарушителя были обнаружены четыре стрелы, с закрепленными на них посредством скотча свертками, внутри которых содержались 3 мобильных телефона, 5 сим-карт и одно зарядное устройство.

Помимо этого, из рюкзака мужчины были изъяты 5 сотовых телефонов, 10 телефонных аккумуляторов, USB-модем, зарядное устройство. Удалось выяснить: в данное исправительное учреждение за совершение разбоя заключен родственник задержанного стрелка. Именно ему мужчина и планировал передать запрещенные предметы.

Житель Тавды вместе с конфискованными у него предметами был направлен в отделение полиции. В данное время вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела решается.

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний отмечают, что данный инцидент не уникален. С начала текущего года вблизи ИК-19 и ИК-26 неоднократно задерживались нарушители с арбалетами, стремящиеся таким образом переправить заключенным запрещенные предметы.