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Мужчина с арбалетом задержан возле исправительной колонии в Тавде: он собирался передать родственнику мобильный телефон
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мужчина с арбалетом задержан возле исправительной колонии в Тавде: он собирался передать родственнику мобильный телефон

24 июня 2016, 16:25Происшествия
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