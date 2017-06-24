14-летний подросток из Ревды умер во время отработки в гимназии

23 июня в гимназии Ревды скончался 14-летний подросток. Факт смерти мальчика подтвержден, но подробности гибели гимназиста в следственном комитете не комментируют в интересах несовершеннолетнего, сообщает Rupolit.

Известно лишь то, что ученик гимназии был на отработке и потерял сознание. Педагоги учебного заведения попытались помочь подростку, но даже приехавшая скорая помощь ничего не смгла уже сделать.

При выяснении обстоятельств ЧП стало известно, что штатного медика в школе в это время не было. Как рассказали школьники, медицинский работник бывает в школе не во все дни. Один из выпускников гимназии рассказал:

Его (врача) по некоторым дням недели не бывает, и это вина не врача, а школы, потому что они заключают контракт не на полную неделю. И короткий рабочий день к тому же. У нас было так что иногда зимой или осенью мне после физры плохо было, одышка, в глазах все темнело, а врача не было. Мне говорили: «На, попей водички». Спасибо, вода явно целебная.

Лидия Матвеева, оказывавшая помощь мальчику до последнего момента, оставила комментарий во «ВКонтакте»:

Я работник гимназии и оказывала первую неотложную помощь Алёше до приезда скорой, не судите нас, мы делали всё, что могли и реанимировали до приезда «скорой». Простите, если не смогла помочь Алёше, я плачу, но мы сделали все, что смогли.

26 июня в Ревду для проверки ЧП приедет комиссия Министерства образования Свердловской области.