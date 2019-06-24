В Екатеринбурге произошел силовой захват ТЦ «Белка»

ООО «Уралторгснаб» (собственник ТЦ «Белка») обратился в Следственный комитет с заявлением о том, что 30 неизвестных, находясь на территории торгового центра, пытались проникнуть в служебные помещения. По словам собственника, захват производили представители овощебазы № 4. До этого здание контролировали доверенные лица бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, приговоренного к 18 годам колонии по ряду уголовных преступлений. Ранее торговый центр входил в активы овощебазы № 4.