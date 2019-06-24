Выпускница тагильского худграфа родила в Таиланде больного ребёнка и просит о помощи

По словам Диляры, её ребёнок находится в тайской больнице: сейчас он дышит самостоятельно, но первые 11 дней жизни провёл в кислородной маске.

Мы в Таиланде, где хотели провести беременность и роды подарив такому долгожданному, неожиданному, но всё-таки появившемуся ребёнку счастливое детство в теплом и здоровом климате, и в итоге планы превратились в несчастье,писала девушка в соцсетях.

Несмотря на то, что ребёнку стало лучше, вернуться в Россию семья не сможет, поскольку медики предостерегли их от перелётов.

Фото: страница "Вконтакте" Диляры Худайтовой

В медицинской справке написали, что ребёнку запрещён перелёт на 90 дней. Представляете, каково больному ребёнку пережить двое суток полёта на самолёте с пересадкой? Ещё нужны документы на новорожденного, их в посольстве делают 45 дней,пояснила TagilCity.ru Диляра.

Ситуация осложняется тем, что отец ребёнка — инвалид первой группы, болеет раком кости. По словам Диляры, мужчина борется за жизнь уже 10 лет, а когда зимой ему стало плохо, они вместе уехали в Таиланд. В это время Диляра была на пятом месяце беременности.

Тут мужу стало лучше. Спустя пару месяцев мне стало плохо, меня увезли в больницу и я стала рожать. Родила раньше срока. Ребёнок не мог даже дышать сам. Потом нашли порок сердца,рассказывает Диляра.

Лечение ребёнка в Таиланде обходится им по 15000-20000 рублей в день. Сейчас семья собирает деньги в социальных сетях, там же Диляра освещает происходящее. Она говорит, что средства на оплату реанимации ей помогли собрать многочисленные сочувствующие (слова поддержки пишут даже из Великобритании), но теперь деньги нужны на диагностику сердца малыша и лечение.