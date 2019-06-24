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#домахорошо
Выпускница тагильского худграфа родила в Таиланде больного ребёнка и просит о помощи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Выпускница тагильского худграфа родила в Таиланде больного ребёнка и просит о помощи

Сегодня, 19:36ПроисшествияФото: страница "Вконтакте" Диляры Худайтовой
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