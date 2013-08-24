Налогового инспектора из Нижнего Тагила заподозрили во взятке
24 августа 2013, 14:50ПроисшествияЕвгения
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В Нижнем Тагиле в отношении главного государственного налогового инспектора межрайонной инспекции ФНС возбуждено уголовное дело о взятке.
Прокуратура Ленинского района города выяснила, что налоговик за взятку в пять тысяч рублей вернул деньги по имущественному налоговому вычету по НДФЛ. Подозреваемый знал, что документы у женщины были фальшивыми, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
Надзорный орган передал материалы дела в Следственный комитет, который возбудил дело по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия».
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