Налогового инспектора из Нижнего Тагила заподозрили во взятке

Прокуратура Ленинского района города выяснила, что налоговик за взятку в пять тысяч рублей вернул деньги по имущественному налоговому вычету по НДФЛ. Подозреваемый знал, что документы у женщины были фальшивыми, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.