Тагильских полицейских расстрелял криминальный авторитет — правая рука вора в законе Сухача, проходящего по делу Контеева

Как ранее сообщал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, 22 октября сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска при силовой поддержке СОБР проводили ряд обысков по месту жительства подозреваемых. События происходили в одной из деревень пригородного района Нижнего Тагила. Сыщики работали по ранее возбужденному уголовному делу по статье УК РФ «Кража». У коммерческого предприятия, занимающегося добычей золота, были похищены металлические изделия.

В разгар операции по полицейским был открыт огонь. Стрелял один из подозреваемых — местный криминальный авторитет по кличке «Вагон».

«Вагон» — правая рука Сухача — нижнетагильского вора в законе, который сейчас проходит по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Добавим, что летом в Свердловском областном суде стартовал процесс по уголовному делу Олега Сухачева (Сухача) и четверых его подельников, обвиняемых в совершении нескольких убийств в 90-е годы.

«Вагон» пять раз выстрелил в сторону сотрудников полиции из незарегистрированного карабина «Вепрь». Но бойцам СОБРа удалось его задержать. Также были задержаны уроженец Челябинской области 1962 года рождения и 8 уроженцев Свердловской области 1987, 1962, 1979, 1980, 1985,1975,1970 годов рождения.