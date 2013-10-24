Тагильских полицейских расстрелял криминальный авторитет — правая рука вора в законе Сухача, проходящего по делу Контеева
Стали известны подробности инцидента произошедшего в Нижнем Тагиле, когда при проведении спецоперации в сотрудников правоохранительных органов стали стрелять.
Как ранее сообщал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, 22 октября сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска при силовой поддержке СОБР проводили ряд обысков по месту жительства подозреваемых. События происходили в одной из деревень пригородного района Нижнего Тагила. Сыщики работали по ранее возбужденному уголовному делу по статье УК РФ «Кража». У коммерческого предприятия, занимающегося добычей золота, были похищены металлические изделия.
В разгар операции по полицейским был открыт огонь. Стрелял один из подозреваемых — местный криминальный авторитет по кличке «Вагон».
«Вагон» — правая рука Сухача — нижнетагильского вора в законе, который сейчас проходит по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Добавим, что летом в Свердловском областном суде стартовал процесс по уголовному делу Олега Сухачева (Сухача) и четверых его подельников, обвиняемых в совершении нескольких убийств в 90-е годы.
«Вагон» пять раз выстрелил в сторону сотрудников полиции из незарегистрированного карабина «Вепрь». Но бойцам СОБРа удалось его задержать. Также были задержаны уроженец Челябинской области 1962 года рождения и 8 уроженцев Свердловской области 1987, 1962, 1979, 1980, 1985,1975,1970 годов рождения.
Сейчас все они находятся под стражей, а расследование резонансного уголовного дела продолжается. Добавим, что в ходе обысков было также изъято 25 боевых патронов калибра 7.62 и две единицы огнестрельного оружия.
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