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Вчера утром в Нижнем Тагиле сбили женщину. ДТП произошло на Вагонке (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вчера утром в Нижнем Тагиле сбили женщину. ДТП произошло на Вагонке (ФОТО)

24 октября 2013, 16:15Происшествия
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