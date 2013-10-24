Вчера утром в Нижнем Тагиле сбили женщину. ДТП произошло на Вагонке (ФОТО)
По итогам 9 месяцев 2013 года в Нижнем Тагиле вдвое по сравнению с прошлым годов увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий по причине перехода проезжей части в неустановленном месте. Вчерашним утром, например, на Вагонке сбили пешехода.
В 9:50 водитель автомобиля ВАЗ-2114, молодой человек 1979 года рождения, двигаясь по улице Зари, у дома №3б сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.
Пешеход – женщина 1975 года рождения – получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и сотрясение головного мозга. Была госпитализирована в нейрохирургическое отделение Центральной городской больницы №1.
Фотография предоставлена отделением пропаганды ГИБДД
Отделение пропаганды ГИБДД обращается ко всем участникам движения:
Уважаемые пешеходы! Водитель может предотвратить ДТП, если он готов к появлению пешехода на проезжей части. Когда пешеход неожиданно появляется на проезжей части в не установленном для перехода месте, мгновенно остановить транспортное средство невозможно. Переходя проезжую часть даже по пешеходному переходу, пешеход обязан остановиться и убедиться, что водитель его увидел, понял его намерение перейти дорогу и принял меры к остановке, чтобы пропустить пешехода.
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