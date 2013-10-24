Вчера утром в Нижнем Тагиле сбили женщину. ДТП произошло на Вагонке (ФОТО)

В 9:50 водитель автомобиля ВАЗ-2114, молодой человек 1979 года рождения, двигаясь по улице Зари, у дома №3б сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

Уважаемые пешеходы! Водитель может предотвратить ДТП, если он готов к появлению пешехода на проезжей части. Когда пешеход неожиданно появляется на проезжей части в не установленном для перехода месте, мгновенно остановить транспортное средство невозможно. Переходя проезжую часть даже по пешеходному переходу, пешеход обязан остановиться и убедиться, что водитель его увидел, понял его намерение перейти дорогу и принял меры к остановке, чтобы пропустить пешехода.