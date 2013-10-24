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Вчерашняя авария на Вагонке в Нижнем Тагиле: водитель Газели в нейрохирургическом отделении (ФОТО)
Сюжеты:
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Вчерашняя авария на Вагонке в Нижнем Тагиле: водитель Газели в нейрохирургическом отделении (ФОТО)

24 октября 2013, 12:45Происшествия
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