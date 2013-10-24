Вчерашняя авария на Вагонке в Нижнем Тагиле: водитель Газели в нейрохирургическом отделении (ФОТО)
24 октября 2013, 12:45Происшествия
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Городской портал TagilCity.ru сообщал о серьезной аварии, которая произошла на улице Круговая вчерашним утром. Отделение пропаганды ГИБДД предоставило официальные данные о дорожно-транспортном происшествии.
В 9:05 часов водитель 1982 года рождения, следуя по улице Круговая, не справился с управлением у дома №36. Это привело к столкновению со встречным автомобилем ГАЗ-322132 под управлением водителя 1972 года рождения.
ГАЗель (маршрутное такси №16) двигалась на заправку, поэтому была без пассажиров. Водитель автомобиля получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и ушиб мягких тканей головы. Был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Центральной городской больницы №1.
Также сообщается, что водитель Volkswagen отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД
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