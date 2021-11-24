Обвиняемого в домогательствах пенсионера из Екатеринбурга проверят на вменяемость

Обвиняемого в домогательствах пенсионера из Екатеринбурга проверят на вменяемость
Обвиняемого в домогательствах пенсионера из Екатеринбурга проверят на вменяемость
Сегодня, 14:46ПроисшествияФото: 1MI
Екатеринбургский пенсионер, обвиненный в надругательстве над несовершеннолетней студенткой, пройдет стационарную психологическую экспертизу.

Экспертиза будет проведена по ходатайству следователя в Свердловской областной психиатрической больнице.

Сообщение о нападении на 17-летнюю студентку педагогического университета поступило в полицию 21-го сентября от коменданта общежития № 2 на проспекте Космонавтов. Как рассказала правоохранительным органам девушка, водитель «Опеля» начал трогать ее между ног и мастурбировать, после чего она выбежала из машины, а пенсионер скрылся, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на осведомленный источник.

Как выяснило следствие, водителем иномарки оказался 61-летний ранее не судимый житель Екатеринбурга. Сейчас пенсионеру судом продлен домашний арест по 20-е февраля 2022-го года. В случае, если психиатрическая экспертиза признает мужчину вменяемым, то ему будет грозить до 15-ти лет лишения свободы.

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