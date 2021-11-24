Обвиняемого в домогательствах пенсионера из Екатеринбурга проверят на вменяемость

Сообщение о нападении на 17-летнюю студентку педагогического университета поступило в полицию 21-го сентября от коменданта общежития № 2 на проспекте Космонавтов. Как рассказала правоохранительным органам девушка, водитель «Опеля» начал трогать ее между ног и мастурбировать, после чего она выбежала из машины, а пенсионер скрылся, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на осведомленный источник.