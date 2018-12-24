12 домов и садик остались без отопления в Нижнем Тагиле из-за прорыва на теплотрассе
Сегодня, 15:13ПроисшествияФото: pxhere.com
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24 декабря на Вые в Нижнем Тагиле без отопления остались 12 домов и детсад прорыва, произошедшего на теплотрассе.
Сюжеты: Нижний Тагил
Отключение произошло из-за аварии, которая произошла на теплотрассе у дома на ул. Красноармейской, 80а.
Прорыв произошел утром 24 декабря. На месте аварии работают 12 ремонтников и спецтехника.
На данный момент тепло удалось вернуть в восемь домов. Остальным ресурсники обещают подключить горячую воду к вечеру 24 декабря, пишет ИА «Все новости».
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