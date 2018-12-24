Приговорена к 16 годам: убившая почтальона екатеринбурженка будет выпущена из тюрьмы
Екатеринбурженка Людмила Рыжкова, которая ранее со своим сыном убила женщину-почтальона, будет выпущена из колонии по причине болезни. Она была приговорена к 16 годам лишения свободы.
Находясь в следственном изоляторе, Рыжкова перенесла операцию на ноге. Ей присвоили вторую группу инвалидности. Заключенная подала апелляцию. Районный суд республики Хакасия отказал женщине в пересмотре приговора, тогда екатеринбурженка направила заявление о досрочном освобождении в Верховный суд. Ходатайство было удовлетворено, и убившая почтальона Рыжкова должна в ближайшее время выйти на свободу.
В федеральном законе есть перечень болезней, из-за которых заключенные могут получить освобождение. Болезнь Рыжковой числится в данном списке. Начальник исправительной колонии сообщил о ее выходе на свободу. Об этом порталу E1.ru рассказала дочь Рыжковой.
Помимо инвалидности, у женщины сахарный диабет. В постановлении Верховного суда написано, что заключенная, у которой появилось заболевание после оглашения приговора, может быть выпущена на свободу.
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