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Ручьи кипятка по лестницам и пар из окон подъезда: последствия отрыва батареи в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ручьи кипятка по лестницам и пар из окон подъезда: последствия отрыва батареи в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

25 января 2016, 12:40ПроисшествияПавел Щербина
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