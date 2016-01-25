Ручьи кипятка по лестницам и пар из окон подъезда: последствия отрыва батареи в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

На кадрах, присланных читателем в редакцию TagilCity.ru, отчетливо видны потоки горячей воды, стекающие вниз и пар, валящий из окон вверху.

Авария случилась утром. Между 10 и 11 часами. Аварийную службу ждали 40 минут. Затем прошло ещё полтора часа, прежде чем аварию устранили. Как сейчас обстоят дела в подъезде - я не знаю, так как нахожусь в другом городе рассказал журналистам TagilCity.ru автор видео Владислав.

Однако это не значит, что в подъезде 40 минут хлестал кипяток, заливая всё вокруг и разрушая подъездное и личное имущество жильцов.

В районе 4-го этажа на высоте полутора метров была оторвана батарея. На место быстро прибыла городская аварийная служба, которая отключила воду. Затем прибыли наши специалисты: электрики и сантехники. После этого авария была устранена рассказал журналистам TagilCity.ru директор управляющей компании «Теплотехник-НТ» Владимир Киселёв.

Сумма ущерба, который был нанесён в результате этой аварии, пока не называется. Как неизвестно и то, что стало её причиной. Но хорошо, что удалось избежать короткого замыкания, последствия которого могли быть непредсказуемыми.

Видео: Влад Белослудцев