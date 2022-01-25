Массовое отключение света произошло в Казахстане, Киргизии и Узбекистане

Массовое отключение света произошло в Казахстане, Киргизии и Узбекистане
Массовое отключение света произошло в Казахстане, Киргизии и Узбекистане
Сегодня, 17:27ПроисшествияФото: 1MI
Массовое отключение электричества произошло в Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Причиной назвали перегруз транзитной линии в Казахстане.

25 января 2022 года в 11:59 ч. (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана», сообщили в пресс-службе оператора по управлению сетями KEGOC.

В результате случилось аварийное отключение. На данный момент специалисты устраняют последствия аварии.

Однако в министерстве энергетики Узбекистана в массовом отключении обвиняется именно Казахстан, так как авария произошла в его электросети.

отключениеКазахстансвет
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы