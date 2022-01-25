После запроса по делу опального схиигумена Сергия тагильского журналиста вызвал СК

Следователь СУ СК РФ по Дзержинскому району Нижнего Тагила во вторник, 25 января, позвонила на сотовый журналисту издания и попросила дать объяснения в связи с делом Всеволода Могучева.
Девушка-следователь представилась Марией, спросила, общалась ли я с этим товарищем. Оказывается, в Нижний Тагил пришел запрос по мне лично — у СК есть мои данные, номер телефона и домашний адрес. Меня пригласили в отдел на Вагоностроителей, 2, чтобы взять с меня объяснение по делу бывшего пресс-секретаря схиигумена Сергия из Среднеуральского женского монастыря Всеволода Могучева, сообщает журналист нашего издания.
По словам звонившей, которая представилась следователем, данное дело рассматривается в Москве — всех, с кем общался Могучев, а также кому рассылал видеозаписи с экстремистским контентом, сейчас будут вызывать в СК.
По информации издания, следователи «вскрыли» страницу бывшего пресс-секретаря церковника во ВКонтакте, поэтому вся его переписка стала доступна силовикам.
Наше общение со Всеволодом с моей стороны складывалось из запроса на интервью и отказа посетить одно из «восстаний» в монастыре. Полтора года назад тема с опальным схиигуменом была достаточно актуальна в новостной повестке, поэтому я связалась с Могучевым, попросив дать комментарий по вопросу. С тех пор он меня «спамил» своими записями, поделился журналист TagilCity.ru.
В настоящий момент многие записи со страницы Всеволода Могучева удалены, но в личной переписке с ним их следы остались.
Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием в СК РФ по Свердловской области, однако там ответили, что информацией по данному вопросу не владеют.