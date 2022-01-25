После запроса по делу опального схиигумена Сергия тагильского журналиста вызвал СК

Наше общение со Всеволодом с моей стороны складывалось из запроса на интервью и отказа посетить одно из «восстаний» в монастыре. Полтора года назад тема с опальным схиигуменом была достаточно актуальна в новостной повестке, поэтому я связалась с Могучевым, попросив дать комментарий по вопросу. С тех пор он меня «спамил» своими записями, поделился журналист TagilCity.ru.