После запроса по делу опального схиигумена Сергия тагильского журналиста вызвал СК

После запроса по делу опального схиигумена Сергия тагильского журналиста вызвал СК
После запроса по делу опального схиигумена Сергия тагильского журналиста вызвал СК
Сегодня, 15:05ПроисшествияФото: 1MI

СК начал опрашивать журналистов по делу Всеволода Могучева

Журналиста TagilCity.ru вызвали в СК Нижнего Тагила спустя полтора года после общения со Всеволодом Могучевым, представлявшимся СМИ пресс-секретарем опального схиигумена Сергия.

Следователь СУ СК РФ по Дзержинскому району Нижнего Тагила во вторник, 25 января, позвонила на сотовый журналисту издания и попросила дать объяснения в связи с делом Всеволода Могучева.

Девушка-следователь представилась Марией, спросила, общалась ли я с этим товарищем. Оказывается, в Нижний Тагил пришел запрос по мне лично — у СК есть мои данные, номер телефона и домашний адрес. Меня пригласили в отдел на Вагоностроителей, 2, чтобы взять с меня объяснение по делу бывшего пресс-секретаря схиигумена Сергия из Среднеуральского женского монастыря Всеволода Могучева, сообщает журналист нашего издания.

По словам звонившей, которая представилась следователем, данное дело рассматривается в Москве — всех, с кем общался Могучев, а также кому рассылал видеозаписи с экстремистским контентом, сейчас будут вызывать в СК.

По информации издания, следователи «вскрыли» страницу бывшего пресс-секретаря церковника во ВКонтакте, поэтому вся его переписка стала доступна силовикам.

Наше общение со Всеволодом с моей стороны складывалось из запроса на интервью и отказа посетить одно из «восстаний» в монастыре. Полтора года назад тема с опальным схиигуменом была достаточно актуальна в новостной повестке, поэтому я связалась с Могучевым, попросив дать комментарий по вопросу. С тех пор он меня «спамил» своими записями, поделился журналист TagilCity.ru.

Фото:Скриншот из Личной переписки

В настоящий момент многие записи со страницы Всеволода Могучева удалены, но в личной переписке с ним их следы остались.

Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием в СК РФ по Свердловской области, однако там ответили, что информацией по данному вопросу не владеют.

Сюжеты:
ЕкатеринбургЭксклюзивНижний Тагил
схиигумен Сергий
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