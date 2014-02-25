В Нижнем Тагиле вчера произошла серьезная авария: три авто и покалеченный подросток (ФОТО)

В 13:45 часов 27-летний мужчина за рулем ВАЗ-21124, следуя по Восточному шоссе в сторону улицы Юности, у дома №27 не справился с управлением и столкнулся со встречным авто Lexus, после чего русскую машину отбросило еще и в Kia Sportage, двигавшийся в попутном направлении. По предварительным данным ГИБДД, ДТП произошло по причине несоблюдения скоростного режима.

В дорожной аварии пострадали люди – подросток, пассажир Lexus, получил закрытый перелом левого плеча, был госпитализирован в ЦГБ №1. Кстати, сообщается, что несовершеннолетний перевозился на заднем сидении автомобиля и был пристегнут.

Водитель ВАЗ, виновный в случившемся, также был госпитализирован – он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану кистей.

Кстати, вчера около 15:00 пользователь TagilCity.ru сообщил редакции, что в сторону Вагонки наблюдалась большая пробка. Добавим, это было единственное зафиксированное ДТП за 24 февраля.

Все сворачивают и едут через инфекционную в город, а тем кому на Вагонку через дебри какие-то на Юности выезжают пишет пользователь.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД

Когда происходит дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди, необходима оперативная работа службы спасения. Нередко возникают ситуации, когда после ДТП водитель или пассажир автомобиля не могут выбраться из него. Необходимо не только быстро обеспечить выход пострадавшему, до возникновения возможного возгорания автомобиля, но и не причить человеку еще больший вред. Для оперативной работы создаются нештатные аварийно-спасательные формирования, которые предназначенны для проведения аварийно-спасательных работ.