В Екатеринбурге водитель устроил аварию на глазах у сотрудников ГИБДД (ФОТО)

ДТП произошло с участием автомобиля «Chevrolet» и одного из перевозчиков «Яндекс.Такси». На перекрестке Шевченко и Мамина-Сибиряка мимо стоящей на красном сигнале светофора машины ГИБДД выехал автомобиль «Chevrolet». В это время на зеленый свет дорогу пересекал водитель такси.