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ВАЗ-2110 не вписался в поворот и дважды перевернулся на пересечении проспектов Уральского и Октябрьского в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
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ВАЗ-2110 не вписался в поворот и дважды перевернулся на пересечении проспектов Уральского и Октябрьского в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

25 апреля 2017, 11:00ПроисшествияЕкатерина Малых
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