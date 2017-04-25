ВАЗ-2110 не вписался в поворот и дважды перевернулся на пересечении проспектов Уральского и Октябрьского в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Легковой автомобиль не вошёл в поворот на кольцевом движении между проспектами Октябрьским и Уральским в Нижнем Тагиле. Машина налетела на бордюр и дважды перевернулась.
23 апреля неподалёку от дома №15А на Октябрьском проспекте в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие.
На записи видно, что автомобиль двигался по Октябрьскому проспекту на высокой скорости. Однако кольцо в на пересечении проспектов ему миновать не удалось. Водитель не справился с управлением, и на записи хорошо видно, как легковушка врезается в бордюр и, дважды перевернувшись, оказывается на крыше.
Водитель разбившегося автомобиля самостоятельно покинул место происшествия пешком. Проезжавшие в маршрутке трое мужчин поставили автомобиль на колёса.
Неустановленный водитель ВАЗ-2110 допустил опрокидывание. Очевидец из проезжавшей мимо машины вызвал сотрудников ГИБДД сообщили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru