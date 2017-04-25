ВАЗ-2110 не вписался в поворот и дважды перевернулся на пересечении проспектов Уральского и Октябрьского в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

На записи видно, что автомобиль двигался по Октябрьскому проспекту на высокой скорости. Однако кольцо в на пересечении проспектов ему миновать не удалось. Водитель не справился с управлением, и на записи хорошо видно, как легковушка врезается в бордюр и, дважды перевернувшись, оказывается на крыше.