Четыре человека пострадали в ДТП на Тюменском тракте (ФОТО)
25 апреля, 18:20Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
25 апреля на трассе Тугулым - Екатеринбург перевернулся автомобиль Toyota. В результате ДТП пострадали 4 человека, в том числе ребенок.
Toyota съехала с дороги и перевернулась. Пострадали 4 человека, в том числе ребёнок 2016 года рождения.
Взрослые, по заключению медэкспертов, получили сотрясение головного мозга и ушибы грудной клетки. Ребёнок находился в детском автомобильном кресле и получил ссадины лица. Со слов водителя, он, возможно, уснул за рулём, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
В связи с большим количеством осадков в виде снега в Свердловской области за последнюю ночь произошло несколько серьёзных аварий: автобус с 30 пассажирами перевернулся под Екатеринбургом, ДТП с пассажирским автобусом произошло во время снегопада под Екатеринбургом.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: УГИБДД по Свердловской области
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей