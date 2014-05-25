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В ночь на субботу в центре Нижнего Тагила горел магазин (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В ночь на субботу в центре Нижнего Тагила горел магазин (ФОТО)

25 мая 2014, 10:25Происшествия
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