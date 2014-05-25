В ночь на субботу в центре Нижнего Тагила горел магазин (ФОТО)
25 мая 2014, 10:25Происшествия
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В ночь на субботу МЧС поступило сообщение о пожаре по проспекту Ленина, 52.
На площади 10 кв.метров там горел магазин «Салон одежды», расположенный на 1-м этаже жилого дома. В качестве предварительной причины называют короткое замыкание проводки.
В тушении пожара было задействовано 3 единицы техники, 7 человек личного состава. Пожар локализован в 23:44, ликвидация открытого горения в 23:49, пожар полностью потушен в 23:55.
В результате пожара повреждены стены и внутренняя отделка магазина. Ущерб устанавливается.
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