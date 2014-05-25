В ночь на субботу в центре Нижнего Тагила горел магазин (ФОТО)

На площади 10 кв.метров там горел магазин «Салон одежды», расположенный на 1-м этаже жилого дома. В качестве предварительной причины называют короткое замыкание проводки.

В тушении пожара было задействовано 3 единицы техники, 7 человек личного состава. Пожар локализован в 23:44, ликвидация открытого горения в 23:49, пожар полностью потушен в 23:55.