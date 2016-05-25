Приговор свердловскому фотографу Дмитрию Лошагину обязал пересмотреть Верховный суд России

У нашумевшего на всю страну дела фотографа Лошагина, кажется, появилась новая глава. Адвокат осужденного Александр Добровинский, который в свое время защищал в суде представителей российской богемы, направил в Верховный суд апелляцию с требованием пересмотреть решение.

Верховный суд разобрал жалобу юриста и решил дать еще один шанс Дмитрию Лошагину. Сейчас суд Свердловской области обязан будет пересмотреть обвинительный приговор.

Напоминаем, глянцевый фотограф из Екатеринбурга Дмитрий Лошагин в настоящий момент отбывает 10-летний тюремный срок за убийство своей жены – тагильской фотомодели Юлии Прокопьевой. Девушку, по версии суда, убили в лофте Лошагина, а тело вывезли в лес, где пытались сжечь.

По словам звездного адвоката Добровинского, судилище над фотографом имеет политический характер. Якобы Екатеринбургу было важно не потерять лицо и посадить хоть кого-то. И за отсутствием улик вина упала именно на мужа убитой девушки.

Ранее Добровинский говорил, что планирует опровергнуть одну из главных улик уголовного дела – видеозапись с камеры наблюдения в лофте в день убийства. Адвокат намеревается доказать, что за фотографа приняли другого человека.