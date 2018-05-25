Лысый мужчина трогает девочек в подъездах в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В соцсетях появилась запись тагильчанки, где женщина рассказывает о том, что 19 мая 2018 года на ее 12-летнюю дочь в подъезде пытался напасть мужчина. Женщина написала, что инцидент произошел в 19.00, когда девочка возвращалась из магазина. Следом за ней шел лысый мужчина, он вошел в подъезд за ребенком.

В подъезде мужчина потянул девочку за куртку, она оттолкнула его и побежала вверх по лестнице. Мужчина тут же быстро покинул подъезд.

У мамы ребенка на балконе установлена видеокамера, направленная на вход в подъезд. На записи действительно видно, что мужчина заходит в подъезд вслед за ребенком, а через какое-то время его быстро покидает.

Мужчина одет в голубые джинсы, синюю футболку, черную кожаную куртку. Он лысый описывает приметы предполагаемого злоумышленника тагильчанка.

Также в посте сообщается, что женщина уже написала заявление в полицию.

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