В Свердловской области из-за урагана пострадали три человека
Сегодня, 19:45ПроисшествияФото: МЧС по Свердловской области
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В Свердловской области три человека получили травмы в результате шквалистого ветра, который обрушился на регион сегодня, 25 мая. О двух пострадавших сообщили в областном ГУ МЧС.
Сюжеты: Екатеринбург
По информации ведомства, в Полевском женщину придавило упавшими ветками, она доставлена в больницу без сознания. Кроме того, в Екатеринбурге пострадал крановщик башенного крана, который ветром повалило на стройплощадку.
Еще об одном пострадавшем в столице Урала, мужчине с травмой головы, сообщили РИА Новости в горздраве.
Напомним, шквалистый ветер повалил в Екатеринбурге десятки деревьев, повредил автомобили, линии электропередач и кровли домов. Порывы ветра достигали 28 м/с.
В Екатеринбурге штормовой ветер повалил строительный кран и вырвал с корнем деревья
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