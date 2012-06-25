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«Оштрафовали и отобрали бензопилу» - суд наказал студента из Верхней Салды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Оштрафовали и отобрали бензопилу» - суд наказал студента из Верхней Салды

25 июня 2012, 17:02Происшествия
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