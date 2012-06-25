«Оштрафовали и отобрали бензопилу» - суд наказал студента из Верхней Салды
25 июня 2012, 17:02Происшествия
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Сегодня Верхнесалдинский мировой суд вынес приговор по делу студента Уральского государственного лесотехнического университета Алексея Толмачева.
Молодому человеку назначен штраф в 10 тысяч рублей и изъято «орудие преступления» - бензопила. Напомним, Алексей был наказан за вырубку леса в особо крупном размере.
Приехав к родителям, студент решил заготовить дереводля строительства бани. В апреле 2012 года молодой человек пилил сосны и перевозил их на мотоцикле. Во время очередного рейса 5 мая Алексея задержали правоохранители. По данным Нижнетагильского природоохранного прокурора Василия Калинина, еще до суда Толмачев полностью возместил ущерб «Кушвинскому лесничеству» в размере 40450 рублей.
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