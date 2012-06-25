В окрестностях Нижнего Тагила выпал град размером с куриное яйцо

Служба МЧС не зря накануне рассылала штормовое предупреждение на выходные. В субботу вечером настоящий ураган обрушился на поселки Зональный и Копосиха под Нижним Тагилом. Небо в одно мгновенье почернело, а потом посыпался гигантский град.

Сначала мы даже не поняли, что падает с неба, - решили, что это шишки. Но, приглядевшись, поняли: это лед! Разумеется, сразу побежали в дом. И уже оттуда со слезами на глазах наблюдали, как град уничтожает теплицы вспоминает садовод Мария Волосникова.

Аномальные осадки зафиксировали и ученые.

Обычно размеры штормового града достигают 20 миллиметров, однако вчера он был гораздо крупнее. Последний раз осадки таких габаритов выпадали пять лет назад. И это не единственная аномалия. Как правило, град идет не больше 1 минуты. Но вчера мы фиксировали его в 10 раз дольше констатирует директор Нижнетагильской метеостанции Нина Рождественская.

В воскресенье с самого утра на метеостанцию начали звонить пострадавшие жители.

Люди жалуются – у кого-то побились теплицы, у кого-то окна, причинен ущерб и автомобилям. Тем, кто застраховал свою собственность, повезло: мы предоставляем справку, что в субботу прошел сильнейший град, и благодаря этому документу страховые компании выплатят компенсацию главный тагильский метеоролог.