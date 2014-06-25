Подробности массового ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
25 июня 2014, 23:25Происшествия
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Около полутора часов назад в Нижнем Тагиле произошла серьезная авария.
Последствия аварии можно было наблюдать на он-лайн камерах. В комментарии к публикации о случившемся пользователи рассказывали о своих версиях произошедшего.
Авария произошла на светофоре «У камня», два ряда стояли на красный свет, а летчик на Skoda Octavia летел и, не доезжая светофора, решил перестроиться из правой полосы в левую, задел заднее колесо Камаза и как шар от боулинга собрал все машины стоящие на светофоре (Toyota Corolla, Toyota Land Cruiser 100, Kia Rio, Mitsubishi, ВАЗ-2110, Toyota Corolla, Ford Fusion). Пилот и пассажир Skoda живы, все остальные тоже отделались ушибами) сообщает пользователь в комментариях к новости.
Фотографии из группы «Типичный Тагильчанин»
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