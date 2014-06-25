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Подробности массового ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подробности массового ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

25 июня 2014, 23:25Происшествия
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