Подробности массового ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Последствия аварии можно было наблюдать на он-лайн камерах. В комментарии к публикации о случившемся пользователи рассказывали о своих версиях произошедшего.

Авария произошла на светофоре «У камня», два ряда стояли на красный свет, а летчик на Skoda Octavia летел и, не доезжая светофора, решил перестроиться из правой полосы в левую, задел заднее колесо Камаза и как шар от боулинга собрал все машины стоящие на светофоре (Toyota Corolla, Toyota Land Cruiser 100, Kia Rio, Mitsubishi, ВАЗ-2110, Toyota Corolla, Ford Fusion). Пилот и пассажир Skoda живы, все остальные тоже отделались ушибами) сообщает пользователь в комментариях к новости.