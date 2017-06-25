Пожар практически дотла уничтожил дом бывшего начальника ОМВД Полевского
25 июня 2017, 10:05Происшествия
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В Полевском сгорел коттедж, принадлежащий экс-начальнику Полевского ОМВД, отстраненного от должности на время проверки его деятельности службой безопасности ГУ МВД Свердловской области.
23 июня, около 23 часов, в Полевском горел дом бывшего начальника ОМВД. Причина пожара не установлена. Предположительно, это был поджог. Версия пока официально не подтверждена. Дом сгорел практически дотла. Во время пожара никто из людей не пострадал.
В настоящее время в отношении полковника службой собственной безопасности проводится оперативная проверка в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по соответствующей статье УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости».
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