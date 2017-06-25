Пожар практически дотла уничтожил дом бывшего начальника ОМВД Полевского

23 июня, около 23 часов, в Полевском горел дом бывшего начальника ОМВД. Причина пожара не установлена. Предположительно, это был поджог. Версия пока официально не подтверждена. Дом сгорел практически дотла. Во время пожара никто из людей не пострадал.