Из-за повреждения кабельной линии в центре Екатеринбурга пропал свет

Спустя 15 минут энергетики начали устранять неполадки и подключать объекты по резервным линиям. Причиной инцидента стало повреждение кабельной линии, сообщает Е1 со ссылкой на МРСК. В результате ЧП был затронут квадрат улиц Челюскинцев — Малышева — Карла Либкнехта — Репина.
Теперь энергетики определяют точные причины происшествия. Не исключается вариант того, что кабельную линию кто-то повредил.
Напомним, 20 июня стало известно, что на энергообъектах в Свердловской области из-за сильного ветра были зафиксированы множественные аварии. В общей сложности света лишились 7,6 тысячи потребителей.