Из-за повреждения кабельной линии в центре Екатеринбурга пропал свет

Без света остался центр Екатеринбурга днем 25 июня. Электричество пропало в «Пассаже», «Гринвиче», «Ельцин Центре». Также отключились многочисленные светофоры.

Спустя 15 минут энергетики начали устранять неполадки и подключать объекты по резервным линиям. Причиной инцидента стало повреждение кабельной линии, сообщает Е1 со ссылкой на МРСК. В результате ЧП был затронут квадрат улиц Челюскинцев — Малышева — Карла Либкнехта — Репина. Теперь энергетики определяют точные причины происшествия. Не исключается вариант того, что кабельную линию кто-то повредил. Напомним, 20 июня стало известно, что на энергообъектах в Свердловской области из-за сильного ветра были зафиксированы множественные аварии. В общей сложности света лишились 7,6 тысячи потребителей. Сильный ветер оставил без света 7,6 тысячи свердловчан

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