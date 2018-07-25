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Гибель 60 человек в Кемерово стала результатом экономии 7 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Гибель 60 человек в Кемерово стала результатом экономии 7 млн рублей

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