Гибель 60 человек в Кемерово стала результатом экономии 7 млн рублей

Следственный комитет РФ установил, что компания, обслуживающая противопожарную систему, предложила внести дополнительные соглашения в договор и навести порядок в пожарной сигнализации. Гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое владело ТРЦ, Юлия Боганова отказалась от предложения компании.

По информации и. о. заместителя руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ Сергея Голкина, отказавшись от обновления пожарной сигнализации, ТРЦ удалось сэкономить 7 млн рублей. По его мнению, гибель 60 человек стала «результатом экономии, небрежности при исполнении своих служебных обязанностей и халатности».

Представитель СК также рассказал, что в ближайшие дни предъявят обвинение первым семи из 11 фигурантов дела.