Проверка начата в роддоме Краснотурьинска после сообщения о туберкулезе у уборщицы
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В одном из роддомов Краснотурьинска начата прокурорская проверка из-за информации в СМИ о том, что сотрудница медучреждения больна туберкулезом.
По имеющейся у сотрудников прокуратуры информации, туберкулез был обнаружен у уборщицы роддома во время планового медосмотра. Сразу после этого женщина была отстранена от выполнения своих обязанностей, и на данный момент она проходит лечение амбулаторно.
В больнице проведена необходимая дезинфекция, а персонал прошел обследование для выявления болезни. Больше случаев заражения не было выявлено. Родильный дом работает в обычном режиме. Всем родителям и детям рекомендовано пройти противотуберкулезное обследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
При выявлении нарушений в медучреждении будут приняты меры прокурорского реагирования.
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