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#домахорошо
Проверка начата в роддоме Краснотурьинска после сообщения о туберкулезе у уборщицы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проверка начата в роддоме Краснотурьинска после сообщения о туберкулезе у уборщицы

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