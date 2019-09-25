В Нижнем Тагиле на улице Балакинская столкнулись Nissan и Geely

Автовладелец Сергей, ехавший на Geely, рассказал TagilCity.ru, что водитель Nissan ехал с ним по соседней полосе на Балакинской. Пропустив автобус, Nissan стал поворачивать на Красных Зорь, но за автобусом ехал Geely. Тогда и произошло столкновение. Оба автомобиля получили повреждения. Пострадал водитель Nissan, у него разбит нос. Кроме того, участники ДТП, со слов Сергея, уже четыре часа ждут ГИБДД.

В ГАИ нам сказали сфотографировать и уезжать, но машины не на ходу. Тогда они сказали ждать. Ждём уже 4 часа,говорит Сергей.

Также Сергей пояснил, что через 4 с половиной часа они опять позвонили в ГИБДД, где им сказали сфотографировать последствия ДТП, убрать машины с проезжей части и ехать в Госавтоинспекцию для оформления документов.