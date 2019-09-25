В Нижнем Тагиле школьники сожгли в Вечном огне цветы с мемориала

Очевидцем произошедшего стал прохожий. Он же и снял видео с малолетними нарушителями. Мужчина рассказал, что гулял по площади Славы, подошёл к Вечному огню и увидел там тлеющий букет цветов.

Вспомнил, что только что около него играли школьники, подошёл побеседовал с ними,рассказал очевидец.

В полиции рассказали, что серьёзного наказания школьники не получат из-за возраста. Профилактическую беседу с ними и с их родителями проведут специалисты подразделения по делам несовершеннолетних.