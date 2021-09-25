Гейзер с кипятком забил из под земли на Вагонке в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле прорвало трубу с горячей водой за домом по адресу Ватутина, 52. Специалисты МУП «Горэнерго» выехали на место для ликвидации утечки.

О гейзере с кипятком редакции TagilCity.ru сообщили жильцы дома № 52 на улице Ватутина в Нижнем Тагиле. Местные жители заметили фонтан кипятка вечером, 24 сентября. Вчера около 20 часов услышали под окнами сильное журчание, когда присмотрелись — на месте раскопок коммунальщиков образовалась лужа, а из ямы забил фонтан кипятка. Мы сразу позвонили в аварийную службу, поделилась с изданием Татьяна. Девушка пожаловалась изданию, что после ее звонка приезжали коммунальные службы, однако ночью история с потоком кипятка снова повторилась. Фото: tagilcity.ru В МУП «Горэнерго» редакции TagilCity.ru рассказали, что заявка о прорыве трубы им не поступала. Специалистов отправляем на место происшествия, будем смотреть, ликвидировать. Утром нашему диспетчеру сообщений о прорывах труб не поступало. Раскопки действительно наши — работы велись по замене труб, пояснили в МУП. Специалисты МУП «Горэнерго» просят жителей сообщать о подобных ситуациях на телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Тагила 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 или 112, а также на телефон диспетчера 23-05-96. Напомним, после подачи тепла в квартиры жителей Нижнего Тагила прорывы труб происходили неоднократно. «Гейзер» с кипятком забил из-под земли на Уралмаше в Екатеринбурге

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