Гейзер с кипятком забил из под земли на Вагонке в Нижнем Тагиле

Гейзер с кипятком забил из под земли на Вагонке в Нижнем Тагиле
Гейзер с кипятком забил из под земли на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:30ПроисшествияФото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле прорвало трубу с горячей водой за домом по адресу Ватутина, 52. Специалисты МУП «Горэнерго» выехали на место для ликвидации утечки.

О гейзере с кипятком редакции TagilCity.ru сообщили жильцы дома № 52 на улице Ватутина в Нижнем Тагиле. Местные жители заметили фонтан кипятка вечером, 24 сентября.

Вчера около 20 часов услышали под окнами сильное журчание, когда присмотрелись — на месте раскопок коммунальщиков образовалась лужа, а из ямы забил фонтан кипятка. Мы сразу позвонили в аварийную службу, поделилась с изданием Татьяна.

Девушка пожаловалась изданию, что после ее звонка приезжали коммунальные службы, однако ночью история с потоком кипятка снова повторилась.

Фото:tagilcity.ru

В МУП «Горэнерго» редакции TagilCity.ru рассказали, что заявка о прорыве трубы им не поступала.

Специалистов отправляем на место происшествия, будем смотреть, ликвидировать. Утром нашему диспетчеру сообщений о прорывах труб не поступало. Раскопки действительно наши — работы велись по замене труб, пояснили в МУП.

Специалисты МУП «Горэнерго» просят жителей сообщать о подобных ситуациях на телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Тагила 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 или 112, а также на телефон диспетчера 23-05-96.

Напомним, после подачи тепла в квартиры жителей Нижнего Тагила прорывы труб происходили неоднократно.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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