Гейзер с кипятком забил из под земли на Вагонке в Нижнем Тагиле

О гейзере с кипятком редакции TagilCity.ru сообщили жильцы дома № 52 на улице Ватутина в Нижнем Тагиле. Местные жители заметили фонтан кипятка вечером, 24 сентября.
Вчера около 20 часов услышали под окнами сильное журчание, когда присмотрелись — на месте раскопок коммунальщиков образовалась лужа, а из ямы забил фонтан кипятка. Мы сразу позвонили в аварийную службу, поделилась с изданием Татьяна.
Девушка пожаловалась изданию, что после ее звонка приезжали коммунальные службы, однако ночью история с потоком кипятка снова повторилась.
В МУП «Горэнерго» редакции TagilCity.ru рассказали, что заявка о прорыве трубы им не поступала.
Специалистов отправляем на место происшествия, будем смотреть, ликвидировать. Утром нашему диспетчеру сообщений о прорывах труб не поступало. Раскопки действительно наши — работы велись по замене труб, пояснили в МУП.
Специалисты МУП «Горэнерго» просят жителей сообщать о подобных ситуациях на телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Тагила 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 или 112, а также на телефон диспетчера 23-05-96.
Напомним, после подачи тепла в квартиры жителей Нижнего Тагила прорывы труб происходили неоднократно.