После жестокой драки подростков в Сухом Логу СК начал проверку

После драки между подростками в Сухом Логу Следственный комитет по Свердловской области начал проверку на предмет хулиганства.

В сентябре 2021 года на территории одной из школ группа подростков напала двух мальчиков, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе проверки будет дана оценка произошедшему, а также определена степень тяжести травм, полученных пострадавшими. Кроме того, устанавливаются причины, по которым инцидент произошёл на территории школы, где должна обеспечиваться безопасность детей. Напомним, жёсткое избиение засняли на камеру сами подростки под Екатеринбургом. Группа несовершеннолетних провалила двух подростков на землю и начала их запинывать. Жестокое избиение подростков под Екатеринбурглм прокомментировали в полиции

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