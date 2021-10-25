После жестокой драки подростков в Сухом Логу СК начал проверку

После жестокой драки подростков в Сухом Логу СК начал проверку
После жестокой драки подростков в Сухом Логу СК начал проверку
Сегодня, 12:16ПроисшествияФото: 1MI
После драки между подростками в Сухом Логу Следственный комитет по Свердловской области начал проверку на предмет хулиганства.

В сентябре 2021 года на территории одной из школ группа подростков напала двух мальчиков, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки будет дана оценка произошедшему, а также определена степень тяжести травм, полученных пострадавшими.

Кроме того, устанавливаются причины, по которым инцидент произошёл на территории школы, где должна обеспечиваться безопасность детей.

Напомним, жёсткое избиение засняли на камеру сами подростки под Екатеринбургом. Группа несовершеннолетних провалила двух подростков на землю и начала их запинывать.

Сюжеты:
Екатеринбург
следственный комитетпроверкадетисухой лог
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы