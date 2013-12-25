В Тагиле дети и родители нарушают ППД: статистика и рейды ГИБДД (ФОТО)

На этот раз объектами стали образовательные учреждения города. Именно около школ Нижнего Тагила расположились 8 групп нарядов из числа сотрудников аппарата ОГИБДД (6 патрульных машин и 17 сотрудников). Под пристальное внимание попали школы №№ 15, 18, 70, 72, 20, 30, 85 и 40.

Цена автомобильного кресла не идет ни в какое сравнение с ценой детской жизни! По статистике доказано, что использование автокресел и автолюлек снижает детскую смертность в ДТП на 80%, а 20% остается на грубые нарушения ПДД, такие как превышение скорости, управление в состоянии алкогольного опьянения, а также езда в зимнее время на летних покрышках или имеющих высокий процент износа.