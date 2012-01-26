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Житель Екатеринбурга в преддверии Нового года убил продавца елок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Екатеринбурга в преддверии Нового года убил продавца елок

26 января 2012, 12:43Происшествия
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