Житель Екатеринбурга в преддверии Нового года убил продавца елок
26 января 2012, 12:43Происшествия
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Установлено, что 31 декабря 2011 года около торгового центра «Купец», ул. Техническая, 37, в Екатеринбурге произошло убийство продавца живых елок. По обвинению в нем 11 января полиция задержала молодого человека.
24-летний ранее судимый за грабеж, разбой и мошенничество мужчина признался в содеянном. По словам задержанного, преступление он совершил в результате ссоры с продавцом. Тот сделал ему замечание и оскорбительно выразился в его адрес. Молодой человек, продававший живые деревья, устал смотреть, как несколько мужчин громко разговаривают и смеются, мешая вести торговлю. 24-летний мужчина нанесенную ему обиду не стерпел, тем более что находился под градусом, подошел к обидчику и пырнул его ножом. В результате полученных травм молодой человек скончался.
В распоряжении правоохранителей имеются видеозапись преступления, запечатленная камерой наружного наблюдения.
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