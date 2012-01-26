Житель Екатеринбурга в преддверии Нового года убил продавца елок

24-летний ранее судимый за грабеж, разбой и мошенничество мужчина признался в содеянном. По словам задержанного, преступление он совершил в результате ссоры с продавцом. Тот сделал ему замечание и оскорбительно выразился в его адрес. Молодой человек, продававший живые деревья, устал смотреть, как несколько мужчин громко разговаривают и смеются, мешая вести торговлю. 24-летний мужчина нанесенную ему обиду не стерпел, тем более что находился под градусом, подошел к обидчику и пырнул его ножом. В результате полученных травм молодой человек скончался.