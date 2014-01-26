В Нижнем Тагиле «четырнадцатая» сбила пешехода на переходе (ВИДЕО)

Судя по записи с видеорегистратора, мужчина собирался перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Он увидел, что подъезжающая машина в левом ряду затормозила и пропускает его, и начал движение. В это время в правом ряду на полной скорости проехала ВАЗ четырнадцатой модели. В итоге пешеход был сбит.

За рулем авто был таксист, он успел вырулить, поэтому пешеходу не сильно «досталось». Более того, водитель не скрылся с места происшествия и выбежал к пострадавшему. Видео ДТП появилось в паблике «Типичный Тагильчанин», где пользователи буквально разделились на два лагеря. Часть из них встала на защиту пешехода, а часть уверенно заявляет, что мужчина сам виноват. В доказательство они приводят статью правил дорожного движения:

На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

Добавим, пешеход отделался небольшими травмами, а степень вины водителя сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.

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